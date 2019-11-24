Вице-премьер Алексей Гордеев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с переносом сроков маркировки молочных продуктов. По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим, — заявил Гордеев.

Вице-премьер Алексей Гордеев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с переносом сроков маркировки молочных продуктов. "По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим", — заявил Гордеев на замечание главы государства о том, что сроки начала маркировки перенесены на середину будущего года.Как рассказал вице-премьер, сейчас на полках натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками. Кроме того, полностью заработала система "Меркурий", поэтому можно проследить всю цепочку: от фермы до прилавка, пишет "Интерфакс".Гордеев сообщил также, что в текущем году валовый сбор зерна составил 120 миллионов тонн, что на шесть процентов больше, чем в прошлом году. 75 миллионов тонн из этого объема — пшеница. По его словам, это позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.Показатели сбора пшеницы позволяют РФ "иметь хороший экспортный потенциал, входить в число мировых лидеров по экспорту пшеницы", заявил вице-премьер, слова которого приводит ТАСС.Обязательная маркировка молочной продукции в РФ вводится, согласно распоряжению правительства, с 1 июня 2020 года.