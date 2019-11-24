На премии Золотой граммофон певец получил сразу две
статуэтки – за песню Караоке и за хит Сердце на сердце. Николай Басков пришел
на светское мероприятие в Кремль в костюме робокопа.
На премии "Золотой граммофон" певец получил сразу две
статуэтки – за песню "Караоке" и за хит "Сердце на сердце". Николай Басков пришел
на светское мероприятие в Кремль в костюме робокопа.
Церемонию вели Иван
Ургант и Сергей Светлаков. Они, как обычно, шутили над лауреатами. Юморист
вручил Николаю Баскову сто роз, отметив, что это подарок от Филиппа Киркорова.
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