На премии Золотой граммофон певец получил сразу две статуэтки – за песню Караоке и за хит Сердце на сердце. Николай Басков пришел на светское мероприятие в Кремль в костюме робокопа.

На премии "Золотой граммофон" певец получил сразу двестатуэтки – за песню "Караоке" и за хит "Сердце на сердце". Николай Басков пришелна светское мероприятие в Кремль в костюме робокопа.Церемонию вели ИванУргант и Сергей Светлаков. Они, как обычно, шутили над лауреатами. Юмориствручил Николаю Баскову сто роз, отметив, что это подарок от Филиппа Киркорова.Материал дополняется