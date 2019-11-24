Испанская актриса Асунсьон Балагер скончалась на 95-м году жизни в больнице в Серседилье под Мадридом. Она умерла в больнице в кругу семьи и близких.

Испанская актриса Асунсьон Балагер скончалась на 95-м году жизни в больнице вСерседилье под Мадридом. Она умерла в больнице в кругу семьи и близких.Как говорится в газете El Mundo, причиной смерти стала полиорганная недостаточность. До этого у пожилой артистки случился инсульт. Из домика в городке Альпедрете, где она вместе с мужем поселилась еще в 80-х годах, ее перевезли в больницу.Родные испанской звезды сообщили, что собираются кремировать Асунсьон и увезти ее прах в Агилас.Напомним, что актриса решила отказаться от карьеры, когда вышла замуж за Франсиско Рабаля. Она посвятила себя семье. Но после того, как ее супруг скончался, женщина в 75 лет вновь вернулась на сцену.В период с 2010 по 2013 год она выиграла четыре награды подряд от Союза актеров.Режиссер Хавьер Эспада посвятил актрисе в 2014 году документальный фильм "Женщина без тени". Асунсьон также была пожизненным президентом жюри премии Paco Rabal Award.Асунсьон Балагер родилась 8 ноября 1925 года в городе Манреса (автономное сообщество Каталонии). Ее супругом был актер Франсиско Рабаль (1926-2001). На счету актрисы роли в десятках фильмах и сериалах. Среди них можно выделить ленты "Красные браслеты" (Polseres vermelles, 2011 – 2013) и "Гранд отель" (Gran Hotel, 2011-2013).