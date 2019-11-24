Певице на Золотом граммофоне вручили награду как артистке, заслужившей всенародную любовь. Однако Лайма Вайкуле осталась недовольна аплодисментами, которыми зрители сопроводили ее выход.

Певице на "Золотом граммофоне" вручили награду какартистке, заслужившей всенародную любовь. Однако Лайма Вайкуле осталасьнедовольна аплодисментами, которыми зрители сопроводили ее выход.Когда звездавышла на сцену, зал поприветствовал ее. Но, по мнению знаменитости, она достойнаболее эмоциональных оваций."Что-то вы не очень хорошохлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое,а аплодисменты – так, между прочим, как будто пепельницу мне дали", – цитируетЛайму Вайкуле .Такой "плевок" в поклонников их, судя по всему, не обидел – народ в залеоживился и поприветствовал исполнительницу как надо.Лайма Вайкуле призналась,что такой награды у нее раньше не было. На "Золотом граммофоне" побывать у нее небыло времени. Сейчас же оно пришло, отметила певица. "Спасибо большое, что незабыли меня", – поблагодарила зрителей звезда.Материал дополняется