Певице на Золотом граммофоне вручили награду как
артистке, заслужившей всенародную любовь. Однако Лайма Вайкуле осталась
недовольна аплодисментами, которыми зрители сопроводили ее выход.
Певице на "Золотом граммофоне" вручили награду как
артистке, заслужившей всенародную любовь. Однако Лайма Вайкуле осталась
недовольна аплодисментами, которыми зрители сопроводили ее выход.
Когда звезда
вышла на сцену, зал поприветствовал ее. Но, по мнению знаменитости, она достойна
более эмоциональных оваций.
"Что-то вы не очень хорошо
хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое,
а аплодисменты – так, между прочим, как будто пепельницу мне дали", – цитирует
Лайму Вайкуле .
Такой "плевок" в поклонников их, судя по всему, не обидел – народ в зале
оживился и поприветствовал исполнительницу как надо.
Лайма Вайкуле призналась,
что такой награды у нее раньше не было. На "Золотом граммофоне" побывать у нее не
было времени. Сейчас же оно пришло, отметила певица. "Спасибо большое, что не
забыли меня", – поблагодарила зрителей звезда.
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