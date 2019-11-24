Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ничего не знает о расследовании деятельности группы, связанной с российскими спецслужбами, в Каталонии во время кризиса. Об этом он заявил исполняющему обязанности главы МИД Жозепу Боррелю.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ничего не знает о расследовании деятельности группы, связанной с российскими спецслужбами, в Каталонии во время кризиса. Об этом он заявил исполняющему обязанности главы МИД Жозепу Боррелю.Политики встретились в японском городе Нагоя, где проходит G20, и признались друг другу, что располагают только сведениями, которые озвучивались в СМИ, передает ТАСС.Ранее в Pais была опубликована статья о том, что в Испании начато расследование деятельности связанной с российскими спецслужбами группы. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин возмутился и объявил публикацию фейком. Боррель заявил, что не знает, является ли статья плодом воображения автора или он так хорошо информирован.