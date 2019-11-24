В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров. В ходе акции полицейские задержали шестерых человек.

В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров. В ходе акции полицейские задержали шестерых человек.Как заявили в пресс-службе полиции украинской столицы, проведению шествия пытались помешать противники мероприятия. Они хотели прорвать полицейский кордон, чтобы добраться до участников марша, а также устроили потасовку с правоохранителями.Шестерых "наиболее активных" граждан стражи правопорядка задержали и увезли в территориальное управление полиции, пишет РИА Новости.В прошлом году на марше в защиту трансгендеров в Киеве украинские радикалы напали на канадского журналиста Майкла Колборна. Ему разбили очки и порезали лицо.