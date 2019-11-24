Премьер-министр РФ, председатель Единой России Дмитрий Медведев на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии в субботу, 23 ноября, вручил партийные билеты нескольким губернаторам и представителям крупного российского бизнеса.

Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии в субботу, 23 ноября, вручил партийные билеты нескольким губернаторам и представителям крупного бизнеса.Так, партбилеты получили глава Крыма Сергей Аксенов, губернаторы Брянской области Александр Богомаз и Мурманской области Андрей Чибис и глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, пишет "Интерфакс".Открывая заседание, Медведев подчеркнул, что перед "Единой Россией" стоит задача сохранить политическое лидерство и действовать в направлении, которое волнует большинство россиян.По его словам, партия должна определить приоритеты на ближайшее будущее, обновить руководящие органы и подготовиться к запуску новых проектов.Накануне Медведев встретился с активом местных и первичных отделений "Единой России". Речь на встрече шла о подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году.