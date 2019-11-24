В Брянской области региональная прокуратура подключилась к работе над сохранением от частной застройки места массового захоронения жертв фашистского концлагеря Дулаг-142.

В Брянской области региональная прокуратура подключилась к работе над сохранением от частной застройки места массового захоронения жертв фашистского концлагеря "Дулаг-142".Георгию Майорову было три с небольшим, когда фашисты пригнали его семью в этот концлагерь. Перед этим немцы сожгли все дома в их деревне. Хотели лишить партизан поддержки. "Дулаг-142" поначалу был лишь перевалочным пунктом. Отсюда в Германию оправляли поезда с рабсилой. Отбирали молодых и крепких. Людей держали в бараках. В каждом — по тысяче человек."Одежды никакой не было, как и питания. Брюква гнилая. Дети все были больные. Если заболел или что-то, немцы очень боялись тифа, тут же сжигали", — рассказала Тамара Желяева, председатель общественной организации "Малолетние узники концлагерей Володарского района Брянска".На кадрах аэрофотосъемки хорошо видны десятки ям по всему периметру лагеря. В них — массовые захоронения. С 1941-го по 1943-й, согласно архивным документам, помимо гражданского населения здесь были и военнопленные красноармейцы, тысячи солдат и офицеров."Эти 80 тысяч жили под открытым небом. Кормежка была никакая — пошел тиф. До несколько сот умирали в день", — отметил Андрей Мазуркевич, командир поискового отряда "Безымянная высота".На сегодняшний день доподлинно удалось установить имена лишь 877 бойцов, погибших здесь. Четко не известны границы братских могил. В сентябре 1943 года Брянск освободили. Но заниматься эксгумацией тел, проведением экспертиз было некому, да и некогда. Фронт стремительно перемещался на запад.После окончания войны на территории лагеря расположилась воинская часть 75100. В бывших бараках заработали цеха по ремонту бронетехники. Доступ на секретное предприятие был ограничен. Колючая проволока осталась, а заборы стали еще выше.Не так давно на предприятии сменился собственник. У бывших узников концлагеря появилась надежда на открытие здесь мемориала. Но тут пришла другая беда. Ремонтный завод обанкротился. И теперь эта земля со всеми строениями может быть продана кому угодно. Пока началу торгов препятствует только районная прокуратура. Сотрудники надзорного органа убеждены: эта земля не может находиться в частной собственности."Направленно исковое заявление обязать именно городскую администрацию провести кадастровые работы, поставить объект на учет и обратиться в Управление охраны и культурного наследия", — заявил Сергей Антонов, прокурор Володарского района Брянска.Но все эти работы стоят немалых денег. В муниципалитете Брянска думают, где их взять, а пока обещают узникам концлагеря открыть в городе музей, посвященный памяти заключенных "Дулага-142".