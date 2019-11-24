В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершилась единственная встреча дня между омским Авангардом и минским Динамо. Белорусская команда в гостях сумела добиться победы со счетом 2:1, прервав серию их трех поражений.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершилась единственная встреча дня между омским "Авангардом" и минским "Динамо". Белорусская команда в гостях сумела добиться победы со счетом 2:1, прервав серию их трех поражений.У победителей дубль оформил Тему Пулккинен, забросивший шайбы на 6-й и 38-й минутах матча. В составе хозяев льда отличился Кирилл Семенов (5-я)."Авангард" с 41 очком остался на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Минский клуб, набрав 25 баллов, поднялся на десятую строчку на Западе.