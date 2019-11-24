В Минтруде разъяснили, при каких условиях россияне могут выйти на пенсию досрочно. Для этого нужно иметь страховой стаж: для мужчин он должен составлять не менее 25 лет, для женщин — не менее 20.

В Минтруде разъяснили, при каких условиях россияне могут выйти на пенсию досрочно. Для этого нужно иметь страховой стаж: для мужчин он должен составлять не менее 25 лет, для женщин — не менее 20.Ранее в Пенсионном фонде России заявляли, что досрочная пенсия может быть назначена за два года до наступления пенсионного возраста с учетом переходного периода. Однако это может произойти при условии, что человека уволили или сократили и он не может найти новую работу.При этом в министерстве отметили, что после увольнения гражданин должен сразу же зарегистрироваться в качестве безработного. Он не должен отказываться от поиска новой работы, а также от переобучения по направлению, выдаваемому службой занятости. Если попытки найти новую работу не увенчаются успехом, сотрудники центра занятости предложат безработному досрочно выйти на пенсию, пишет РИА Новости.Ранее Минэкономразвития предложило новый проект пенсионной реформы, согласно которому россияне должны делать добровольные накопления на пенсию (гарантированный пенсионный план, ГПП).