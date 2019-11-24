Житель города Железногорск-Илимский в Иркутской области избил свою знакомую, нанес ей несколько ударов ножом в грудь и бросил в лесу умирать. Однако девушка осталась жива: она сумела доползти до дороги. Там ее нашли, после чего отвезли в больницу.

Житель города Железногорск-Илимский в Иркутской области избил свою знакомую, нанес ей несколько ударов ножом в грудь и бросил в лесу умирать. Однако девушка осталась жива: она сумела доползти до дороги. Там ее нашли, после чего отвезли в больницу.Как сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по региону, девушка рассказала, что молодой человек встретил ее, когда она шла домой, заставил сесть в машину и отвез в лес. Там он несколько раз ударил ее по голове, а потом достал нож и изрезал грудь. Девушка заявила также, что мужчина также угрожал ее матери.Происшествие получило большой общественный резонанс. 31-летний мужчина, напавший на девушку, задержан, ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.