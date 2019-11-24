Когда его поймали, он пытался откупиться взяткой.

В Меленковском районе завели дело в отношении 32-летнего жителя Мурома. Его подозревают в браконьерстве и попытки дать взятку.Мужчина плыл на лодке с сетью по территории «Оксий береговой». Ловил рыбу. Браконьера поймали полицейские. Внутри лодки насчитали 12 наловленных рыб. Ущерб они оценили в семь тысяч рублей.Сообщается, что была попытка дать взятку сотруднику в погонах, но тот не взял денег и сообщил в дежурную часть.Подозреваемомуможет грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде лишения свободы.