Мужчина предложил инспектору ГИБДД в качестве взятки денежные средства...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали 30-летнего жителя столицы по подозрению в мелком взяточничестве.Сотрудниками ГИБДД для проверки документов на улице Верхние поля был остановлен автомобиль под управлением 30-летнего приезжего. Мужчина предложил инспектору ГИБДД в качестве взятки денежные средства в размере 7,5 тысяч рублей за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Гражданин был предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своих намерений не отказался и положил денежные средства на пассажирское сиденье служебного автомобиля, после чего был задержан.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в видео подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18