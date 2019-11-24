Удивительно простое решение нашли ученые для повышения самооценки. Исследование провели специалисты университета во Флориде.

Удивительно простое решение нашли ученые для повышения самооценки. Исследование провели специалисты университета во Флориде.По признанию ученых, хоть эксперименты проводились только на женщинах, но результаты актуальны и для мужчин. Натали Уилвер, аспирант в клинической психологии, которая провела исследование, сообщила, что было определено 14 различных видов поведения, связанных с внешностью.Она заявила, что ученые разделили женщин на две группы. Первой из них запретили часто смотреться в зеркало. Вторая группа прекрасных дам жила так, как и раньше. В течение двухнедельного периода участники отчитывались, сколько раз они посмотрелись в зеркала.Исследования показали, что те женщины, которые редко смотрели на себя, избавились от депрессии, перестали переживать из-за недостатков и подняли самооценку. Уилвер уверена, что такие результаты только начало, и что стоит продолжить эксперимент."Я взволнована, думая о возможном развитии результатов исследования в клиническом плане. Ведь это действительно быстрые и эффективные методы решения проблем, связанных с непринятием своей внешности", – приводит слова аспиранта MedicalXpress.