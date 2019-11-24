Астероид, обнаруженный российскими астрономами в начале ноября, не несет глобальной угрозы Земле, однако требуется его длительное наблюдение и уточнение орбиты. Об этом рассказал ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов.

Астероид, обнаруженный российскими астрономами в начале ноября, не несет глобальной угрозы Земле, однако требуется его длительное наблюдение и уточнение орбиты. Об этом рассказал ученый секретарь Крымской астрофизической обсерватории Алексей Бакланов.Накануне исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко рассказал о потенциально опасном астероиде, сравнимом с Челябинским метеоритом. Находку российские средства наблюдения обнаружили 6 ноября в 17:43 по московскому времени благодаря оптико-электронному комплексу Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области.По словам Блошенко, новый астероид приблизился к Земле на расстояние около 140 тысяч километров. Поперечный размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.По словам Алексея Бакланова, новый астероид — достаточно мелкий объект, и к глобальной катастрофе он точно не приведет, передает ТАСС. При этом необходимо дальнейшее наблюдение и уточнение его орбиты."Если он будет пересекать орбиту Земли, то есть вероятность столкновения. Если он попадет в густонаселенный район, то последствия могут быть серьезными, серьезнее, чем в случае Челябинского метеорита", — отметил Бакланов.Обнаружить подобные объекты, по его словам, очень сложно: астрономы могут его увидеть только при подлете к Земле.