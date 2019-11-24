Звездная чета провела романтический ужин. Алла Пугачева и Максим Галкин плюнули на диету, дав волю своим гастрономическим фантазиям.

Звезднаячета провела романтический ужин. Алла Пугачева и Максим Галкин плюнулина диету, дав волю своим гастрономическим фантазиям.О выходе в люди юмористрассказал поклонникам на своей странице в "Инстаграме". Супруги не частовыбираются на подобные "посиделки" вмосковских заведениях.Максим Галкин признался, что у них сПримадонной случился срыв. По словам артиста, он не ожидал от себя такогоаппетита. Встав утром на весы, муж Аллы Пугачевой ужаснулся."Выехали в кои-то веки из нашей деревенькив столичные ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались синтересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, асегодня в бодром расположении духа я встал на весы и... раздавил их, потому чтонельзя столько жрать", – высмеял себя Максим Галкин. Фолловеры же отнеслись кпосту звезды с пониманием и посоветовали не худеть в зиму, а кушать наздоровье.22 Ноя 2019 в 10:16 PSTМатериал дополняется