Звездная
чета провела романтический ужин. Алла Пугачева и Максим Галкин плюнули
на диету, дав волю своим гастрономическим фантазиям.
Звездная
чета провела романтический ужин. Алла Пугачева и Максим Галкин плюнули
на диету, дав волю своим гастрономическим фантазиям.
О выходе в люди юморист
рассказал поклонникам на своей странице в "Инстаграме". Супруги не часто
выбираются на подобные "посиделки" в
московских заведениях.
Максим Галкин признался, что у них с
Примадонной случился срыв. По словам артиста, он не ожидал от себя такого
аппетита. Встав утром на весы, муж Аллы Пугачевой ужаснулся.
"Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки
в столичные ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с
интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а
сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и... раздавил их, потому что
нельзя столько жрать", – высмеял себя Максим Галкин. Фолловеры же отнеслись к
посту звезды с пониманием и посоветовали не худеть в зиму, а кушать на
здоровье.
22 Ноя 2019 в 10:16 PST
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