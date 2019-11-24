Певица стала героиней ток-шоу Секрет на миллион
на НТВ. Анна Семенович прокомментировала конфликт между Дмитрием Шепелевым и
семьей Жанны Фриске.
Певица стала героиней ток-шоу "Секрет на миллион"
на НТВ. Анна Семенович прокомментировала конфликт между Дмитрием Шепелевым и
семьей Жанны Фриске.
Отец покойной Жанны Фриске Владимир Борисович не оставляет надежды
на то, что телеведущий разрешит ему видеться с внуком Платоном. Анна Семенович
поддержала родственников исполнительницы.
Звезда также, как и близкие Фриске, не
понимает, почему Дмитрий Шепелев не разрешает семье артистки видеться с внуком. Она считает, что невеста
шоумена Екатерина Тулупова должна повлиять на ситуацию.
"Если новая девушка Дмитрия умная женщина, если она
будет хорошо относиться к Платону, она должна понимать, что нельзя отрывать у
ребенка половину его жизни. Мальчик должен расти в определенной атмосфере
любви, он и так обделен с рождения – он без матери", – высказалась в беседе с ведущей
Лерой Кудрявцевой Анна Семенович. По ее словам, Екатерина как-то должна посодействовать
тому, чтобы Платон виделся с бабушкой, дедушкой и тетей.
Напомним, ранее появилась
информация о том, что 36-летний Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине
Тулуповой. Первые слухи об отношениях возлюбленных появились в 2017 году, через
два года после смерти Жанны Фриске от рака.
Как писали "Дни.ру",
ранее призналась, что в ее жизни были разные ухажеры: добрые,
заботливые, верные. Однако побывать замужем певице пока не довелось. Но о том,
что засиделась в девках, не
жалеет, она с позитивом смотрит в будущее.