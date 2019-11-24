Певица стала героиней ток-шоу Секрет на миллион на НТВ. Анна Семенович прокомментировала конфликт между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске.

Певица стала героиней ток-шоу "Секрет на миллион"на НТВ. Анна Семенович прокомментировала конфликт между Дмитрием Шепелевым исемьей Жанны Фриске.Отец покойной Жанны Фриске Владимир Борисович не оставляет надеждына то, что телеведущий разрешит ему видеться с внуком Платоном. Анна Семеновичподдержала родственников исполнительницы.Звезда также, как и близкие Фриске, непонимает, почему Дмитрий Шепелев не разрешает семье артистки видеться с внуком. Она считает, что невесташоумена Екатерина Тулупова должна повлиять на ситуацию."Если новая девушка Дмитрия умная женщина, если онабудет хорошо относиться к Платону, она должна понимать, что нельзя отрывать уребенка половину его жизни. Мальчик должен расти в определенной атмосферелюбви, он и так обделен с рождения – он без матери", – высказалась в беседе с ведущейЛерой Кудрявцевой Анна Семенович. По ее словам, Екатерина как-то должна посодействоватьтому, чтобы Платон виделся с бабушкой, дедушкой и тетей.Напомним, ранее появиласьинформация о том, что 36-летний Дмитрий Шепелев сделал предложение ЕкатеринеТулуповой. Первые слухи об отношениях возлюбленных появились в 2017 году, черездва года после смерти Жанны Фриске от рака.Как писали "Дни.ру",ранее призналась, что в ее жизни были разные ухажеры: добрые,заботливые, верные. Однако побывать замужем певице пока не довелось. Но о том,что засиделась в девках, нежалеет, она с позитивом смотрит в будущее.