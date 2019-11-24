Певица Наталья Ветлицкая, вернувшись в Россию, дала эксклюзивное интервью программе Привет, Андрей! на телеканале Россия 1, в котором вспомнила в том числе и о своих замужествах и романах.

Певица Наталья Ветлицкая, вернувшись в Россию, дала эксклюзивное интервью программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1", в котором вспомнила в том числе и о своих замужествах и романах.Первым мужем певицы был актер Павел Смеян, брак с которым певица назвала омутом. "Мне достался весьма специфичный человек – талантливый, но очень тяжелый, раненый кем-то, обозленный и закомплексованный. Его все время колбасило", — рассказала Ветлицкая.Смеян был опасным человеком и один раз чуть не убил свою жену. "Это был ужас, — вспоминает певица — Он мне много лет потом снился в кошмарах". Простить первого мужа Ветлицкая смогла лишь спустя годы.Второй громкий роман у певицы был с коллегой Дмитрием Маликовым, с которым она познакомилась на гастролях. Это "была большая настоящая любовь", но Маликов казался Ветлицкой "совсем юным, домашним ребенком". "Конечно, ему нужна была другая женщина, не я. Тогда я была не готова к семейной жизни", — рассказала артистка.Самый короткий брак у нее был снова с коллегой по сцене – Женей Белоусовым. Ветлицкая уверяет, что они поженились ради шутки: "Все это было несерьезно". "Женька был очень хорошим. Мы познакомились на почве дружбы", — рассказала певица.В жизни Наталья Ветлицкой было немало головокружительных романов, но сегодня она решила "пожить для себя". "Раньше у меня такой возможности не было. Дикое количество энергии отнимали мужчины. Но сейчас меня это все не обременяет", — пояснила певица.