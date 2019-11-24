Скандал вокруг артистки разгорелся после того, как
стало известно, что она планирует приехать в Россию на съемки Песни года.
Юморист Владимир Викокур считает, что София Ротару незаслуженно подверглась
травле.
Скандал вокруг артистки разгорелся после того, как
стало известно, что она планирует приехать в Россию на съемки "Песни года".
Юморист Владимир Викокур считает, что София Ротару незаслуженно подверглась
травле.
Артист вступился за певицу.
Он отметил, что смешивать творчество Софии Ротару с политикой неимоверно глупо.
"Ее любят везде – в
России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться
политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", – цитирует
Владимира Винокура . По его словам, у таких исполнителей, как София Ротару,
не бывает возраста.
Реакция Винокура
последовала после слов главы социального комитета Совета
Федерации Валерия
Рязанского в адрес Софии Ротару. Политик посчитал,
что министерство
культуры должно
повлиять на ситуацию, когда критикующие Россию артисты приезжают в страну на
заработки. Сенатор высказался против создания черного списка, но заявил, что
лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале.
В свою очередь концертный
директор Софии Ротару Сергей Лавров связал травлю против нее с политическим
заказом. Это утверждение раскритиковал сенатор Алексей
Пушков. Он считает, что россияне устали от гастролеров, приезжающих
за деньгами и оскорбляющих Россию у себя дома.
Как писали "Дни.ру", София
Ротару планирует приехать в Москву на съемки музыкальной премии "Песня года" и споет
на фестивале "Легенды Ретро FM". Также она рассматривает предложения выступить
на новогодних корпоративах.