Скандал вокруг артистки разгорелся после того, как стало известно, что она планирует приехать в Россию на съемки Песни года. Юморист Владимир Викокур считает, что София Ротару незаслуженно подверглась травле.

Скандал вокруг артистки разгорелся после того, какстало известно, что она планирует приехать в Россию на съемки "Песни года".Юморист Владимир Викокур считает, что София Ротару незаслуженно подвергласьтравле.Артист вступился за певицу.Он отметил, что смешивать творчество Софии Ротару с политикой неимоверно глупо."Ее любят везде – вРоссии, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут менятьсяполитики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", – цитируетВладимира Винокура . По его словам, у таких исполнителей, как София Ротару,не бывает возраста.Реакция Винокурапоследовала после слов главы социального комитета СоветаФедерации ВалерияРязанского в адрес Софии Ротару. Политик посчитал,что министерствокультуры должноповлиять на ситуацию, когда критикующие Россию артисты приезжают в страну назаработки. Сенатор высказался против создания черного списка, но заявил, чтолучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале.В свою очередь концертныйдиректор Софии Ротару Сергей Лавров связал травлю против нее с политическимзаказом. Это утверждение раскритиковал сенатор АлексейПушков. Он считает, что россияне устали от гастролеров, приезжающихза деньгами и оскорбляющих Россию у себя дома.Как писали "Дни.ру", СофияРотару планирует приехать в Москву на съемки музыкальной премии "Песня года" и споетна фестивале "Легенды Ретро FM". Также она рассматривает предложения выступитьна новогодних корпоративах.