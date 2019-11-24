Пятнадцатилетний подросток был обнаружен на детской площадке на востоке Москвы в бессознательном состоянии. Приехавшая полиция вызвала скорую помощь, мальчика экстренно госпитализировали в токсикологию.

Пятнадцатилетний подросток был обнаружен на детской площадке на востоке Москвы в бессознательном состоянии. Приехавшая полиция вызвала скорую помощь, мальчика экстренно госпитализировали в токсикологию.Школьник отравился неизвестным веществом, предположительно, это мускарин — алкалоид, содержащийся в грибах.Начата доследственная проверка, передает ТАСС.