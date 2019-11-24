Инцидент с участием Boeing 737 венесуэльской компании Avior Airlines попал на видео. У воздушного судна, совершившего посадку в столице Колумбии, подломилась правая основная стойка шасси и самолет завалился на двигатель. К счастью, все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуировались и обошлось без пострадавших.

В Сети появились кадры инцидента с участием авиалайнера Boeing 737 венесуэльской компании Avior Airlines, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 22 ноября, в аэропорту Боготы.Как сообщают СМИ, у самолета, выполнявшего рейс YV3012 из Венесуэлы в столицу Колумбии, после приземления подломилась правая основная стойка шасси.Один из 88 пассажиров, находившихся на борту воздушного судна, запечатлел, как самолет, завалившийся на бок, высекает двигателем искры из взлетно-посадочной полосы.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно получило повреждения, их степень предстоит оценить специалистам. Полоса, где произошло ЧП, была временно выведена из эксплуатации.