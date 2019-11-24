Пассажирский самолет Москва – Анапа экстренно сел в Ростове-На-Дону из-за того, что второму пилоту стало плохо. Позже он скончался. По данным телеграм-канала Mash, командир воздушного судна ..

Пассажирский самолет Москва – Анапа экстренно сел в Ростове-На-Дону из-за того, что второму пилоту стало плохо. Позже он скончался.По данным телеграм-канала "Mash", командир воздушного судна связался с диспетчерами и сообщил о самочувствии напарника. Полет прервали, приземлились в аэропорту "Платов". Пилоту вызывали скорую, однако спасти его не удалось. Предварительная причина – сердечный приступ.