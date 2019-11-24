По последним данным, к настоящему времени площадь возгорания в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве возросла до 1800 квадратных метров. Ранее сообщалось о пожаре на площади 700 квадратных метров.

По последним данным, к настоящему времени площадь возгорания в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве возросла до 1800 квадратных метров. Ранее сообщалось о пожаре на площади 700 квадратных метров.Источник в экстренных службах сообщил, что горят восемь квартир на третьем этаже здания и кровля, передает ТАСС. Прибывшей на место ЧП оперативной группой Королевского пожарно-спасательного гарнизона из горящего дома эвакуированы 40человек. Информация о пострадавших пока не поступала. Борьбу с огнем ведут 87 человек и 28 единиц техники.Как сообщалось, пожар в трехэтажном жилом кирпичном доме с деревянными перекрытиями вспыхнул в субботу, 23 ноября, вечером.