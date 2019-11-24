Продюсер
рассказала в своем Инстаграме, что будет в третьей части реалити-шоу Яна
Супер. Оказывается, ее супруг Евгений Плющенко купил корову.
Продюсер
рассказала в своем "Инстаграме", что будет в третьей части реалити-шоу "Яна
Супер". Оказывается, ее супруг Евгений Плющенко купил корову.
Яна
Рудковская удивилась, узнав о приобретении фигуриста. "Женя, ты купил корову?", – поинтересовалась она у мужа. "Сюрприз!",
– ответил ей Евгений Плющенко.
Также в ролике
можно увидеть спортсмена, который колет дрова. В какой-то момент к нему
подскакивает жена. "Ты помнишь, я тебе говорила про бал? Так вот это сегодня",
– стала приставать к Евгению Плющенко Рудковская.
Фигурист пришел от ее
назойливости в бешенство. "Не трогайте меня больше. Я это сделаю и все", – с
раздражением заявил он. Разозлилась и продюсер. "Я зачем вообще ехала сюда?", —
сказала Яна Рудковская, видимо, намекая, что супруг уехал раньше времени со
светской вечеринки.
Также известно,
что продюсер вышла "на тропу войны" с бывшей супругой футболиста Александра
Кержакова Миланой Тюльпановой. В ролике она настаивает, чтобы спортсмен видел
своего сына Артемия не реже трех раз в неделю. Тюльпанову такой поворот не
устраивает. "Если Саше будут чиниться препятствия, то я это дело не оставлю!",
– отреагировала на недовольство Миланы жена
Напомним, ранее в
Сети появилась информация о том, будто уже два года
изменяет жене и даже живет на две семьи. По слухам, любовница фигуриста –
модель из Санкт-Петербурга. Говорят, когда Яна Рудковская узнала о неверности мужа, заставила его
обвенчаться, чтобы сохранить брак.