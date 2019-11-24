Продюсер рассказала в своем Инстаграме, что будет в третьей части реалити-шоу Яна Супер. Оказывается, ее супруг Евгений Плющенко купил корову.

Продюсеррассказала в своем "Инстаграме", что будет в третьей части реалити-шоу "ЯнаСупер". Оказывается, ее супруг Евгений Плющенко купил корову.ЯнаРудковская удивилась, узнав о приобретении фигуриста. "Женя, ты купил корову?", – поинтересовалась она у мужа. "Сюрприз!",– ответил ей Евгений Плющенко.Также в роликеможно увидеть спортсмена, который колет дрова. В какой-то момент к немуподскакивает жена. "Ты помнишь, я тебе говорила про бал? Так вот это сегодня",– стала приставать к Евгению Плющенко Рудковская.Фигурист пришел от ееназойливости в бешенство. "Не трогайте меня больше. Я это сделаю и все", – сраздражением заявил он. Разозлилась и продюсер. "Я зачем вообще ехала сюда?", —сказала Яна Рудковская, видимо, намекая, что супруг уехал раньше времени сосветской вечеринки.Также известно,что продюсер вышла "на тропу войны" с бывшей супругой футболиста АлександраКержакова Миланой Тюльпановой. В ролике она настаивает, чтобы спортсмен виделсвоего сына Артемия не реже трех раз в неделю. Тюльпанову такой поворот неустраивает. "Если Саше будут чиниться препятствия, то я это дело не оставлю!",– отреагировала на недовольство Миланы женаНапомним, ранее вСети появилась информация о том, будто уже два годаизменяет жене и даже живет на две семьи. По слухам, любовница фигуриста –модель из Санкт-Петербурга. Говорят, когда Яна Рудковская узнала о неверности мужа, заставила егообвенчаться, чтобы сохранить брак.