Больше суток потребовалось на устранение последствий аварии на теплотрассе в Курске, передает канал Россия 24.

Больше суток потребовалось на устранение последствий аварии на теплотрассе в Курске, передает канал "Россия 24". Из-за прорыва магистрального трубопровода в девятиградусный мороз без тепла и горячей воды остались жители 159 домов. К этому часу ремонтные работы завершили, подачу тепла восстановили.Ранее сообщалось, что из-за аварии 16 тысяч жителей Курска сутки провели в необогреваемых квартирах. Также тепло перестало поступать в школы, колледж и университет, детсады и поликлиники. Ремонтные работы на месте происшествия велись без перерыва.