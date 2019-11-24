Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил
клип на песню Frau & Mann. В ролике снялась Светлана Лобода, с которой
певцу приписывают роман.
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил
клип на песню Frau & Mann. В ролике снялась Светлана Лобода, с которой
певцу приписывают роман.
Группа 56-летнего исполнителя Lindemann разместила провокационный ролик
в своем ютуб-канале. В качестве приглашенных звезд оказались шведский актер
Петер Стормаре, а также Светлана Лобода. По сюжету певица работает на заводе,
а Линдеманн играет роль ее начальника.
Между Светланой Лободой и героем Линдеманна разгорается конфликт. Солист
Rammstein накидывается на женщину в попытке изнасиловать, но та дает отпор и
разбивает ему лоб пепельницей. Режиссером музыкального ролика выступил Сергей
Минадзе.