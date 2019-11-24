Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Frau & Mann. В ролике снялась Светлана Лобода, с которой певцу приписывают роман.

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустилклип на песню Frau & Mann. В ролике снялась Светлана Лобода, с которойпевцу приписывают роман.Группа 56-летнего исполнителя Lindemann разместила провокационный роликв своем ютуб-канале. В качестве приглашенных звезд оказались шведский актерПетер Стормаре, а также Светлана Лобода. По сюжету певица работает на заводе,а Линдеманн играет роль ее начальника.Между Светланой Лободой и героем Линдеманна разгорается конфликт. СолистRammstein накидывается на женщину в попытке изнасиловать, но та дает отпор иразбивает ему лоб пепельницей. Режиссером музыкального ролика выступил СергейМинадзе.