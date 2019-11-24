Опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия на западе Москвы в результате которого пострадали трое дорожных рабочих. Камера наблюдения запечатлела, как КамАЗ протаранил грузовик, отлетевший на людей, занимавшихся ремонтом проезжей части.

В Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент серьезной аварии с пострадавшими, произошедшей в минувшую среду, 20 ноября, в Кутузовском тоннеле на западе Москвы.На записи видно, как КамАЗ протаранил грузовик дорожной службы, стоявший в правой полосе. Машину отбросило вперед, и она наехала на людей, проводивших работы на проезжей части.Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали три человека, получившие повреждения средней степени тяжести.