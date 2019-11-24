Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин принял решение уйти в отставку со своего поста. Ранее он был временно отстранен от занимаемой должности в связи с делом прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин принял решение уйти в отставку со своего поста. Ранее он был временно отстранен от занимаемой должности в связи с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко."Я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Сейчас выбирают исполняющего обязанности. Все остальные вопросы будут рассматриваться в понедельник и среду в Минспорте", – приводит слова спортивного чиновника РИА Новости.Напомним, что ранее независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity отстранил от деятельности президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, который пропустил три допинг-проверки.