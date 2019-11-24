Европарламент отказал
в публичных слушаниях по петиции в защиту российских артистов, которых не пускают в страны Балтии. Речь идет о Валерии, Олеге Газманове, Григории Лепсе и Дмитрии Певцове. Авторами инициативы
стали член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при
Госдуме Вадим
Манукян и
латвийский политик Янис
Кузинс.
Европарламент отказал
в публичных слушаниях по петиции в защиту российских артистов, которых не пускают в страны Балтии. Речь идет о Валерии, Олеге Газманове, Григории Лепсе и Дмитрии Певцове. Авторами инициативы
стали член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при
Госдуме Вадим
Манукян и
латвийский политик Янис
Кузинс.
После такой вопиющей несправедливости продюсер Иосиф
Пригожин предложил создать для защиты отечественных звезд от иностранного
произвола "Союз деятелей шоу-бизнеса России" по примеру
журналистского и писательского союзов.
Вадим Манукян прокомментировал инициативу супруга
певицы Валерии и отказ в петиции. "К сожалению, спустя полгода после ее
публикации закрыли и даже не дали провести публичную дискуссию в стенах
парламента. В беседе со мной Иосиф Пригожин заявил о необходимости создания
"Союза деятелей шоу-бизнеса России", чтобы была возможность
объединиться в единый кулак всем его представителям в случае ущемления прав
артистов за рубежом", – заявил собеседник "Дни.ру".
При этом эксперт добавил, что уже известил об этом
предложении короля российской эстрады Филиппа Киркорова. "Надеюсь, что он
тоже выскажет свое слово по этому поводу",
– резюмировал Манукян.
15 Ноя 2019 в 2:11 PST
Янис Кузинс заявил, что страны Балтии не должны ограничивать людей
искусства, актеров, певцов, особенно, если это связано с их профессиональной
деятельностью. "А Валерия, Григорий Лепс, Олег Газманов и Дмитрий Певцов
занимаются именно этой деятельностью", – цитирует политика РИА ФАН.