Европарламент отказал в публичных слушаниях по петиции в защиту российских артистов, которых не пускают в страны Балтии. Речь идет о Валерии, Олеге Газманове, Григории Лепсе и Дмитрии Певцове. Авторами инициативы стали член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян и латвийский политик Янис Кузинс.

Европарламент отказалв публичных слушаниях по петиции в защиту российских артистов, которых не пускают в страны Балтии. Речь идет о Валерии, Олеге Газманове, Григории Лепсе и Дмитрии Певцове. Авторами инициативыстали член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ приГосдуме ВадимМанукян илатвийский политик ЯнисКузинс.После такой вопиющей несправедливости продюсер ИосифПригожин предложил создать для защиты отечественных звезд от иностранногопроизвола "Союз деятелей шоу-бизнеса России" по примеружурналистского и писательского союзов.Вадим Манукян прокомментировал инициативу супругапевицы Валерии и отказ в петиции. "К сожалению, спустя полгода после еепубликации закрыли и даже не дали провести публичную дискуссию в стенахпарламента. В беседе со мной Иосиф Пригожин заявил о необходимости создания"Союза деятелей шоу-бизнеса России", чтобы была возможностьобъединиться в единый кулак всем его представителям в случае ущемления правартистов за рубежом", – заявил собеседник "Дни.ру".При этом эксперт добавил, что уже известил об этомпредложении короля российской эстрады Филиппа Киркорова. "Надеюсь, что онтоже выскажет свое слово по этому поводу",– резюмировал Манукян.15 Ноя 2019 в 2:11 PSTЯнис Кузинс заявил, что страны Балтии не должны ограничивать людейискусства, актеров, певцов, особенно, если это связано с их профессиональнойдеятельностью. "А Валерия, Григорий Лепс, Олег Газманов и Дмитрий Певцовзанимаются именно этой деятельностью", – цитирует политика РИА ФАН.