Сенатор Алексей Пушков считает, что США, продавая свой сжиженный газ Украине, хотят заработать, а вовсе не помочь ей достичь энергетической независимости.

Сенатор Алексей Пушков считает, что США, продавая свой сжиженный газ Украине, хотят заработать, а вовсе не помочь ей достичь "энергетической независимости"."Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно", — написал Пушков в субботу в Twitter.Ранее посольство США на Украине проинформировало СМИ, что танкер с газом пришел в балтийский СПГ-терминал в Польше. Соглашение о поставках газа Украина и США подписали в августе этого года. Предполагается, что диверсификация поможет реформе украинского газового рынка, пишет РИА Новости.