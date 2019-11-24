Президент России Владимир Путин в субботу выступил на пленарном заседании XIX съезда партии Единая Россия.

Президент России Владимир Путин в субботу выступил на пленарном заседании XIX съезда партии "Единая Россия". Президент призвал членов политической организации быть "партией лидеров во всем". Путин уверен, что добиваться справедливости, поднимать острые вопросы — долг настоящего единоросса. Члены партии на местах лучше всего видят проблемы и недостатки, добавил президент, и могут справляться с ними самостоятельно, не дожидаясь "прямой линии". Прямую трансляцию выступления вел телеканал "Россия 24"."Если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решения", — заявил Путин.Глава государства далее отметил, что, хотя "Единую Россию" граждане считают правящей партией, это не означает, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником любого уровня во власти.Как отметил Путин, "Единая Россия" — мощная общенациональная общественно-политическая организация и сила, что позволяет ей не соглашаться с действием чиновников, не смотря на высокие посты некоторых из них. С себя надо спрашивать строже, указал Путин."Статус правящей партии не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России", — сказал российский лидер.Далее Путин сформулировал наиболее важную задачу для ""Единой России". Как считает президент, партия должна обеспечить народную поддержку стратегии национального развития. Общество, сказал Путин, должно консолидироваться для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано.По мысли президента, гражданам нужно обеспечить заметные позитивные перемены, и сделать доступным их участие в совместной работе по всем национальным проектам."Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящий выборных кампаний всех уровней", - заявил Путин."Единая Россия" никогда не боялась ответственности, сказал Путин, и, отвергая сиюминутную популярность, всегда работает для безопасности и стабильности в длительной перспективе.В своей речи Путин назвал объединяющие факторы для россиян. Как считает президент, в первую очередь — это благополучие людей, суверенитет России, её национальные интересы и территориальная целостность. Среди основ общества Путин назвал приоритет семьи и многодетности, гражданский мир и межнациональное согласие.В заключение Путин напомнил, что ответственность у каждого члена партии велика, и права прикрывать свою несостоятельность популизмом у них нет."Словоблуды, конъюнктурщики, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут", - сказал Путин.Глава государства отметил, что облик и репутацию "Единой России" определяют её члены и сторонники, у которых, "чрезвычайно важно то, что я сейчас скажу, есть своя внутренняя позиция"."Вот это основа деятельности любой политической силы", - отметил Путин.