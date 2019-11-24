Один из самых популярных туристических маршрутов в России - Золотое кольцо. В эти дни у него - день рождения: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль.

Один из самых популярных туристических маршрутов в России — "Золотое кольцо". В эти дни у него — день рождения: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Суздаль, Ярославль. В последние годы звучали предложения внести в список еще и Рязань с Угличем. Но, конечно, уже давно в списке — Ростов Великий. Там на этот раз — центр празднований. Чем привлекают там туристов и что еще предстоит сделать?Праздничный звон колоколов в Ростове едва заглушает гул стройки. Город выиграл правительственный грант. Теперь приводят в порядок Соборную площадь. Торопились ко Дню Золотого кольца, но не успели. Причина — уважительная."Археологи очень серьезно работают в нашем городе и просто так не дают нам выкопать ни пяди земли", — сказал глава городского поселения Ростов Андрей Лось.Праздничную кадриль перенесли к торговым рядам. Особенно старались пары, отметившие в этом году золотые свадьбы. А потом с удовольствием примеряли царские одежды в стенах, где когда-то снималась та самая комедия про Ивана Васильевича.Верные друг другу, они верны и "Золотому кольцу". Пожилые пары — самые частые гости на этом маршруте. Привлечь молодых путешественников — давняя мечта. Экспериментируют отчаянно. В Ростовском кремле — вот уж неожиданно — открылась выставка русских авангардистов — живопись и скульптура."Это — наша попытка обновлять предложения "Золотого кольца" и работать с новыми смыслами для новых поколений туристов", — сказала Юлия Рыбакова, директор Департамента туризма Ярославской области.Идей много, но денег в обрез. Об этом — все разговоры в деловой части праздника. Туристы по городу хотят гулять, но далеко не всегда пойдешь. Буквально в нескольких шагах от Кремля — заброшенные и разрушенные дома. Этот, например, XVIII века — памятник федерального значения. Охраняется государством, но выглядит удручающе.Дом Скатерникова прямо на набережной озера Неро. Уже не одно десятилетие это — разбитая грунтовка. Но теперь появилась надежда. Ростов выиграл еще один грант — международный — от Банка развития БРИКС. И через пять лет Неро должно "одеться" в гранит. Заодно и дом отреставрируют.Теперь в ту же программу подает заявку Углич — там мечтают довести до ума Спасскую улицу. Уже и проект есть.Ресурсы ищут не только во вне, но и у себя дома. Вот яркий особнячок. Несколько лет назад город по доступной цене продали здание местному предпринимателю. С условием. Спасти. Теперь здесь несколько наивный, но зато посещаемый музей — 10 тысяч клиентов в год.Два года назад, когда города "Золотого кольца" объединились в союз, было решено не драться за туристов, а направлять их из города в город."Приехали в Кострому, а мы говорим: еще есть город Ярославль. Это дает драйвер развитию, когда не один город занимается развитием, а уже занимаются вместе", — уверен глава Костромы Юрий Журин.Врозь — только когда речь идет о кухне. У каждого города "Золотого кольца" должно быть свое фирменное меню. Это правило союза. В Иваново — пироги, потому что тесто любит женские руки. В огуречной столице Суздале — судак под огуречным желе. В Ростове — эксклюзивное луковое варенье.Добраться до городов "Золотого кольца" стало проще. Из Москвы, скажем, в Ростов, Ярославль, Владимир и Иваново теперь ходят "Ласточки". Трассу Ярославль — Кострома недавно отремонтировали. Но на дорогах между маленькими городками остаются проблемные участки. Нужно вкладывать в инфраструктуру, говорят сами туристы.Но не заметить невозможно: мир старинных городов стряхнул с себя вековую дремоту. Очевидно, "Золотое кольцо" и Ростов как часть маршрута ждут перемены. Главное, чтобы при этом города и городки не потеряли своего провинциального обаяния.