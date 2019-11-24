Анастасия Решетова, недавно родившая Тимати сына, призналась, что хочет встретить Новый год не в России. Она сказала, что ее сын будет готов к дальним перелетам.

Анастасия Решетова, недавно родившая Тимати сына, призналась, что хочет встретить Новый год не в России. Она сказала, что ее сын будет готов к дальним перелетам.Девушка выложила фото с сыном и написала, что хотела бы вывезти его к океану. Она уверена, что ребенок будет уже достаточно взрослым для такого путешествия."Уже не терпится привезти его к океану, искупать в теплой соленой водичке и все время гулять без одежды чтобы его кожа дышала. Это будет наша первая совместная поездка. К тому времени сыночку будет уже почти 3 месяца, а это уже приличный возраст для грудничка", – написала Анастасия.Она отметила, что в этом возрасте дети становятся заметно осознаннее и могут начать узнавать близких. Жена Тимати порадовалась, что ее сын растет очень общительным и постоянно что-то "лепечет". Она обратилась к своим подписчикам с вопросом о том, какой возраст ребенка является самым приятным для родителей.23 Ноя 2019 в 2:40 PST"Когда зарядку на телефон начинает приносить, если попросишь", – написал один из фолловеров знаменитости.Другие пользователи поддержали шутку и отметили, что еще прекраснее, когда они могут сами поставить гаджеты на зарядку. Другие же подошли к вопросу серьезнее и поделились свои опытом: "4 года. Еще малыш сладкий, а уже о жизни можно поболтать", "Абсолютно любой. Ведь каждый момент индивидуальный и неповторимый❤️", "Я думаю – 5-7 лет самое оно) ❤️ Они уже взрослые ) с ними прикольного говорить, гулять) 😂Даже пошутить".