Президент Владимир Путин провел комплексный разговор с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Президент Владимир Путин провел комплексный разговор с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин — в кабинете президента с отчетом, как идет строительство второй очереди космодрома Восточный. Это стартовый стол и вся необходимая инфраструктура для запусков ракет-носителей тяжелого класса "Ангара"."Мы не так давно встречались на Восточном, обсуждали проблемы развития отрасли, строительство самого космодрома. Что за это время произошло, какие вопросы остались нерешенными?" – интересуется глава государства."В соответствии с вашим указом, мы должны завершить первый пуск к 2023- году. В настоящее время у нас на строительной площадке задействованы более 1260 рабочих, и 140 единиц техники, что соответствует полностью проекту стройки, график выдерживается, несмотря на что, что там холодно. Каждый месяц я лично инспектирую стройку", — заверил главу государства Рогозин.Ход строительства Восточного, заявил Рогозин, Роскосмос контролирует даже с орбиты, используя спутники дистанционного зондирования Земли. Ведут съемку и затем сличают с тем, что в отчете присылает подрядчик и что должно быть по плану. Космодром Восточный сейчас — главная стройка страны и по значению, и по масштабу — работают специалисты со всей России."Для размещения рабочих у нас возводится вахтовый городок", — рассказал Дмитрий Рогозин."А тот городок, который был раньше?" – спросил президент."Там сейчас люди проживают. Как раз 1260 рабочих, которые есть, сейчас проживают в тех вахтовых городках, которые были построены еще военно-строительными организациями Министерства обороны Российской Федерации. Мы их арендуем, люди там живут, но нам все равно этого не хватит, поэтому у нас пик строительства будет летом следующего года, примерно 5 тысяч строителей. И мы возводим современные — с теплыми полами — хорошие, добротные общежития и столовую", — отметил глава Роскосмоса.Президент лично осматривал, как ведется строительство космодрома в начале сентября. Тогда его еще раз заверили, что никаких отставаний от графика не будет. Проблемы с этим были при возведении первой очереди, а главное — по итогам были возбуждены десятки уголовных дел о хищениях. Сейчас и подрядчик другой, и уровень внимания к объекту максимальный. На совещании с членами правительства 11 ноября Путин потребовал обеспечить строжайший контроль за расходованием средств и абсолютную прозрачность."Всего 13 объектов. Это вторая очередь. Самый сложный из них — это стартовый комплекс. Там котлован выбран уже на 71%. Я пока не сомневаюсь в том, что мы объект закончим в установленные вами сроки", — доложил Рогозин президенту.Сейчас над стройкой разворачивают специальный тент, чтобы можно было заливать бетон, не взирая на морозы. В Амурской области, где расположен Восточный, сейчас доходит до минус 27.