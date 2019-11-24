На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше, представительницы России добились победы в командной гонке. Россиянки финишировали с лучшим результатом дня – 3 минуты, 2,765 секунды.

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше, представительницы России добились победы в командной гонке. Россиянки финишировали с лучшим результатом дня – 3 минуты, 2,765 секунды.В составе сборной России золото завоевали Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова. Серебро досталось команде Нидерландов (+0,12 секунды). Третье место заняли японские конькобежки (+0,96).Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Польше завершится 24 ноября.