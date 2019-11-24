О возможных поставках самолетов SSJ-100 в Норвегию сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что пока решений нет, но диалог действительно идет.

О возможных поставках самолетов SSJ-100 в Норвегию сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что пока решений нет, но диалог действительно идет.В октябре газеты писали о меморандуме, который заключили компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и Norwegian Air Shuttle. Предполагалось, что норвежский лоукостер купит 40 самолетов для транссибирских маршрутов. Позже норвежцы заявили, что никаких соглашений не подписывали, передает ТАСС.В то же время Объединенная авиастроительная корпорация (в состав которой входит ГСС) ведет переговоры с Турцией. Глава ОАК Юрий Слюсарь подтвердил, что речь идет о поставках "Суперджета" и МС-21. В сентябре эти самолеты были представлены на авиасалоне в Стамбуле. Для МС-21-300 полет в Турцию стал зарубежной премьерой.Сейчас подписаны твердые контракты на поставку 175 МС-21 с "Авиакапитал-Сервисом" "Ильюшин Финанс Ко", "ВЭБ-лизингом" и "ИрАэро". Серийное производство самолета планируется начать в 2021 году, передает "Интерфакс".