Россияне больше доверяют банкам, если они снижают ставки по ипотеке и проводят гибкую кредитную политику.

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН и Ассоциация российских банков провели исследование, в котором выяснили, что повышает у населения уровень доверия к банкам.49% опрошенных отметили, что больше доверяют банкам, когда те снижают ставки по ипотечным кредитам. 47,5% обращают внимание на гибкую кредитную политику. 39% отметили прозрачность деятельности банком, доступность информации об их роли и работе на благо страны и граждан.Россияне положительно относятся к банкам, которые инвестируют в экономику страны, содействуют созданию новых рабочих мест и занимаются "широкой и открытой" благотворительной деятельностью.На уровне доверия сказывается также систематическое повышение финансовой грамотности населения и разъяснение роли банков в современном обществе в СМИ, передает РИА Новости.