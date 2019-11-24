В этот день самые теплые слова любви и благодарности адресуют мамам. Особого восхищения достойны мамы в погонах.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В этот день самые теплые слова любви и благодарности адресуют мамам. Особого восхищения достойны мамы в погонах.Следователи, дознаватели, инспекторы, сотрудницы многих других служб выбрали непростой путь службы в полиции. Строгие на работе, дома они милые и чуткие. Доказательство тому - работы участников конкурса «Мои родители работают в полиции».В этом году на конкурс было представлено около сотни работ. Авторы большинства из них изобразили самых красивых и очаровательных мам в погонах.