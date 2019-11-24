Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что Украина как государство будет уничтожена, если снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что Украина как государство будет уничтожена, если снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.13 ноября парламент Украины принял в первом чтении законопроект, согласно которому мораторий на продажу сельхозземель снимут с 1 января 2020 года. Землю можно будет покупать у физлиц, юрлиц, общин и государства. Собственниками земель смогут стать и иностранцы, если получат землю по наследству, но за год ее продадут. Однако предусмотрен временный запрет на покупку земли юрлицами с иностранным собственником до 1 января 2024 года.Савченко считает, что Украина исчезнет с карты мира, если такой закон будет принят. Депутаты не понимают последствий, и нужно с ними дискутировать, пока не поздно.Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от властей Украины земельной реформы, передает РИА Новости.