Во французском департаменте Луара найдена живой красная панда, сбежавшая из зоосада в Сен-Мартен-ла-Плен неделю назад. В ночь с 14 на 15 ноября в регионе выпало большое количество снега, под тяжестью которого сломалось много веток. Этим и воспользовался зверек, сумевший выбраться из своего вольера и сбежать, перебираясь с дерева на дерево.

Во французском департаменте Луара найдена живой красная панда, сбежавшая из зоосада в Сен-Мартен-ла-Плен неделю назад. В ночь с 14 на 15 ноября в регионе выпало большое количество снега, под тяжестью которого сломалось много веток. Этим и воспользовался зверек, сумевший выбраться из своего вольера и сбежать, перебираясь с дерева на дерево.Панду обнаружил на дереве один из местных жителей, вызвавший сотрудников зоосада, сообщает радиостанция France Bleu. Зверек, по словам осмотревшего его ветеринара, здоров, хотя и немного похудел.Малая или красная панда — длиннохвостый зверек яркого окраса размером с кошку, обитающий на гималайских склонах Бутана, Индии, Мьянмы, Непала и на юге Китая, передает ТАСС. Эти животные ведут очень осторожный образ жизни, что не позволяет ученым установить точную численность популяции. По разным данным, в мире сейчас насчитывается менее 10 тысяч таких панд. Вид занесен в Красную книгу и считается вымирающим.