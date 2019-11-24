Как минимум семь автомобилей стали участниками массовой аварии на трассе в Еврейском автономной области. Водители не справились с управлением в сложных дорожных условиях. Несколько столкновений попали в объектив регистратора очевидца.

Регистратор запечатлел несколько столкновений, произошедших в субботу, 23 ноября, на трассе в районе села Аур в Еврейской автономной области.Водитель машины, из которой велась съемка, разминулся с несколькими транспортными средствами, стоявшими на дороге после ДТП. Через пару мгновений прямо перед ним в кювет слетела легковушка.Автомобилист остановился и вскоре ему в лоб вылетел внедорожник, умудрившийся вырулить в сторону и избежать столкновения. Легковушка, ехавшая следом за ним, не сумела повторить спасительный маневр, и столкнулась с машиной автора видео.На этом аварии не закончились – через два десятка секунд в авто с регистратором врезался еще один автомобиль. Людям, оказавшимся в "зоне поражения", пришлось спешно озаботиться собственным спасением и эвакуироваться из-под удара.По предварительным данным, участниками инцидента стали семь автомобилей. Сведений о пострадавших пока не поступало.