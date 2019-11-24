В Венгрии, в Будапеште, легендарный спартаковец, вице-президент Российского футбольного союза Никита Павлович Симонян символическим ударом по мячу дал старт матчу открытия между Венгрией и Уругваем на вновь построенном стадионе, который носит имя Ференца Пушкаша.

В Венгрии, в Будапеште, легендарный спартаковец, вице-президент Российского футбольного союза Никита Павлович Симонян символическим ударом по мячу дал старт матчу открытия между Венгрией и Уругваем на вновь построенном стадионе, который носит имя Ференца Пушкаша. Следующим летом новая арена примет матчи чемпионата Европы.А ведь 66 лет назад на открытии тогдашнего главного стадиона Венгрии блистали сами Симонян и Пушкаш — капитаны "Спартака" и венгерского клуба "Гонвед". Своими ощущениями от дружеских мероприятий в Будапеште Никита Симонян поделился с "Вестями в субботу".- Никита Павлович, как дело было в Будапеште?- Конечно, мне было приятно, что пригласили на открытие стадиона, который будет носить имя легендарного Ференца Пушкаша.- С которым вы сами играли?- С которым я сам играл. Почему именно меня пригласили? Потому что в 1953 году на открытии стадиона, который тогда назывался "Непстадион", мы встречались с командой "Гонвед".- Тогда это была очень сильная сборная Венгрии, легендарная, можно сказать.- Легендарная была команда. На чемпионате мира в 1954 году она же была второй. И на приеме в резиденции премьер-министра Орбана…- Как все серьезно!- Президент Федерации футбола Венгрии сказал, что по протоколу он должен был дать слово президенту УЕФА, но "среди нас человек, единственный, который играл на открытии этого стадиона. Это человек – Никита Симонян. И я хочу предоставить ему слово, право первого удара". И я вышел с ветераном венгерского футбола, и мы сделали начальный удар. К нам, кстати, надо отдать должное, подошел капитан уругвайской сборной Луис Суарес, поскольку встречались Венгрия и Уругвай.- Кусака.- Да. Пожал нам руку. Это было очень приятно. Но, к сожалению, я — единственный, кто остался.- Многая лета, Никита Павлович. Сколько вам сейчас?- 93.