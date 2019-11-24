Сегодня день Матери. О мамах и талантливых, успешных детях

Сегодня день Матери. О мамах и талантливых, успешных детяхСпортсменка, красавица и просто Мама. Каждое утро Екатерина Бедина едет на работу на велосипеде. Она - педагог со стажем, трудится в детском саду, а еще воспитывает двоих сыновей. С ними разделяет все увлечения.Екатерина Бедина: «Занимаемся по вечерам капоэйрой- это бразильское боевое искусство, но оно включает элементы акробатики и танца и борьбы. Уже много лет мы занимаемся вместе, и мне очень нравиться отрабатывать приемы и какие-то связки вместе с сыном. Это очень укрепляет и сплачивает наши отношения.»Борис и Роман - дети Екатерины, во всем берут пример с мамы. Ведут активный образ жизни, в школе учатся на отлично.Капоэйра - не единственное увлечение мальчишек, они уже много лет занимаются в туристическом клубе "Владимирские вездеходы". Мама всегда поддержит. И даже отправляется в походы вместе с ними.Борис Бедин, младший сын Екатерины: «Ну, меня так-то привела мама, но у меня брат начал раньше заниматься, и я захотел тоже заниматься......... мне нравится катуха и тут хорошая атмосфера.»Екатерина Бедина: «Там очень интересно и весело, мы ходим в водные, и в горные, и в велосипедные, лыжные походы. Вот недавно ходили на две недели в при-Эльбрусье.»Есть у ребят - вездеходов и "вторая мама"- их тренер Ирина Кузнецова. Летом тренировки на природе, зимой - в зале. Практически у всех воспитанников Ирины есть награды чемпионатов по туризму и спортивному ориентированию. И своих детей приучила к туризму с детства, всей семьей ходят в горы. Она, как и Екатерина, мама двоих сыновей.Ирина Кузнецова: «Для них было само собой очевидным, что объединение работает с 7 лет, и вот в 7 лет они оба были тут. Причем младший очень долго ждал, когда ему исполниться 7 лет и вот он пойдет в первый класс, для того, чтобы он тоже мог начать заниматься. но дома, он все равно за старшим уже повторял узлы вязал.»У каждой мамы есть свои секреты воспитания. Но обе солидарны- растить сыновей нужно с любовью. С пелёнок воспитывая в них настоящих мужчин!Екатерина Таманова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»