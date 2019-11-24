Отработавшая на Украине 14-22 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о заметном продвижении в дискуссиях с украинскими властями о мерах и реформах, способных лечь в основу новой программы, поддержанной Фондом. Эти дискуссии будут продолжены - пока МВФ не готов к договоренности с Киевом о новой программе сотрудничества.

Отработавшая на Украине 14-22 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о "заметном продвижении в дискуссиях" с украинскими властями о мерах и реформах, способных лечь в основу новой программы, поддержанной Фондом. Эти дискуссии будут продолжены — пока МВФ не готов к договоренности с Киевом о новой программе сотрудничества.По заявлению главы миссии Рона ван Родена, в числе необходимых дальнейших шагов обсуждается ряд мер в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах Украины, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и экономического роста в стране.Отмечен существенный прогресс на пути реформ и соблюдении взвешенной экономической политики, достигнутый украинскими властями в последние несколько месяцев, передает "Интерфакс".Украина ведет переговоры о возможности открытия МВФ новой трехлетней программы расширенного финансирования (EFF) в объеме 5-6 миллиардов долларов. В сентябре в Киеве также побывала миссия МВФ.Правительство и Центральный банк Украины надеются на позитивное решение по новой программе в декабре, что позволило бы получить первый транш по ней до конца этого года.Верховная рада уже приняла закон о госбюджете на 2020 год, выполнив одно из главных условий для открытия программы. Также украинский парламент вернул норму об ответственности за незаконное обогащение и одобрил в первом чтении закон об обороте сельхозземель в Украине. Правда, президент Зеленский заявил о включении в данный закон при доработке его во втором чтении нормы о всеукраинском референдуме по вопросу разрешения покупки земли нерезидентами.