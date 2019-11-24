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<a href="https://33live.ru/novosti/24-11-2019-stalo-izvestno-o-potere-viktorii-boni.html" target="_blank">Стало известно о потере Виктории Бони</a> - Виктория Боня рассказывает поклонникам даже о мельчайших подробностях своей жизни. Так, звезда поведала, что потеряла некоторые свои вещи.