Двое убитых и четверо пострадавших – таков итог действий киллеров, расстрелявших криминальных авторитетов в Абхазии. Злоумышленники вели огонь из автоматов, на месте покушения обнаружено более восьми десятков гильз. Обгоревшие орудия убийства были найдены в брошенной сожженной машине.

Киллеры расправились с криминальными авторитетами в центре Сухума. В Сети появилась запись очевидцев, на которой слышна стрельба, и кадры с места обнаружения машины убийц.Напомним, что в минувшую пятницу, 22 ноября, неизвестные расстреляли так называемых воров в законе – 38-летних Астамура Шамбу и Алхаса Авидзбу, проводивших время за столиком в ресторане "Сан-Ремо". Один из них погиб на месте, второй – умер в больнице.Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы. Ранее сообщалось, что одна из них – 22-летняя официантка Доминика Акиртава, случайно оказавшаяся на линии огня, скончалась. Однако, по последним данным, озвученным ТАСС, врачам пока что удалось реанимировать женщину. Состояние пострадавшей критическое, она находится в состоянии комы.По данным агентства, трое стрелков, скрывавших лица под масками и открывших огонь из автомобиля, могли скрыться в сторону Грузии. В связи с этим граница с сопредельным государством была временно перекрыта.Через час после покушения абхазские силовики обнаружили сожженную легковушку, использовавшуюся киллерами. В салоне автомобиля Toyota Маrk 2 были найдены обгоревшие автоматы, из которых, по предварительной версии, и было совершено убийство.В настоящее время поиски стрелков продолжаются.