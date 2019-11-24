Заниженная Приора и табличка с надписью MANSUR вместо номера – в Сети появилась запись стрельбы на дороге в Санкт-Петербурге. Пользователь, опубликовавший видео, уверяет, что речь о монтаже, однако, по некоторым данным, роликом уже заинтересовались правоохранители.

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие стрельбу на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на субботу, 23 ноября, неподалеку от здания УМВД по Московскому району.На записи видно, как некто выставил в окно движущегося автомобиля предмет, похожий на автомат, направил ствол вверх и произвел несколько выстрелов.При этом, на заниженной "Приоре", вместо номера автомобиля можно наблюдать табличку с надписью "MANSUR".Пользователь, обнародовавший видео, утверждает, что представленные кадры – просто монтаж.Между тем, по данным издания "Фонтанка.ру", требующим официального подтверждения, фактом стрельбы в общественном месте уже заинтересовались в правоохранительных органах.