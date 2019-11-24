К политическому кризису в Боливии причастны США, убежден директор СВР Сергей Нарышкин. По его мнению, данный кризис необходим американцам, чтобы сместить политический вектор в Боливии. Ситуация в этой стране будет урегулирована еще не скоро, добавил Нарышкин.

К политическому кризису в Боливии причастны США, убежден директор СВР Сергей Нарышкин. По его мнению, данный кризис необходим американцам, чтобы сместить "политический вектор" в Боливии.Ситуация в этой стране будет урегулирована еще не скоро, добавил Нарышкин.Со своей стороны, министр обороны Уругвая Хосе Байярди заявил, что после начала торговой войны с Китаем США стали активнее вмешиваться в процессы в Латинской Америке, в частности в Боливии."США повлияли на смещение Рабочей партии (левая партия Бразилии), на смещение Эво Моралеса с поста президента (Боливии), на провал мирных соглашений в Колумбии и на разрушение Unasur", — приводит слова Байярди РИА Новости.По его словам, Вашингтон стремится подчинить страны Латинской Америки своим интересам стратегически, политически и экономически.После того как президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку и покинул страну, власть перешла к вице-спикеру сената Жанин Аньес. Однако сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки. Накануне Моралес заявил, что кризис в Боливии возник из-за планов правительства по развитию литиевой промышленности.