Кредит на 2 миллиарда долларов попросил Иран у России. Деньги нужны на строительство электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Кредит на 2 миллиарда долларов попросил Иран у России. Средства нужны на строительство электростанций, железных дорог и закупку вагонов для метрополитена, сообщил министр энергетики Александр Новак.Минфин рассматривает этот вопрос. По словам Новака, с учетом ранее приняты решений общая сумма кредитов Ирану тогда составит около 5 миллиардов долларов, передает ТАСС.Перед этим меджлис Ирана (однопалатный парламент) одобрил это кредит.Ранее министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами говорил о 3 миллиардах евро кредита на строительство транспортного коридора "Север — Юг".