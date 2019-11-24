За океаном завершились слушания, которые, согласно задумке демократов, должны привести к импичменту Трампа. Но так ли уж и приведут? А тогда зачем все это?

За океаном завершились слушания, которые, согласно задумке демократов, должны привести к импичменту Трампа. Но так ли уж и приведут? А тогда зачем все это?Импичмент — слушания — настоящий сериал, который крутили по всем каналам США. Пять дней. Двенадцать действующих лиц. Бывшие и действующие сотрудники Госдепа, администрации, Пентагона. Свидетели, от которых ждали фактов, а они догадки озвучивали — Трамп сделал выжимку в Twitter.Размышления на тему предлагал ли Трамп Зеленскому услугу за услугу, военную помощь Киеву в обмен на расследование коррупционных дел бывшего вице-президента Байдена.Трамп слушания посмотрел — прослезился. Президент в телефонном интервью допросы, устроенные демократами, назвал посмешищем. "Они пять последних дней вместе со своими свидетелями выглядели как посмешище. Не может быть никакого импичмента. Очень сложно объявить импичмент человеку, против которого нет никакого компромата", — заявил Трамп.Вот и на пресс-конференции по итогам слушаний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на прямой вопрос, достаточно ли данных для официальных обвинений Трампу, развела руками."Мы не приняли никакого решения. Президент воспользовался своим служебным положением для получения личной выгоды. Он подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов, отказывая Украине в военной помощи на радость России, подрывает репутацию наших выборов", — уверена Пелоси.Личная обида на Трампа и у Мари Йованович — бывшего посла США на Украине отозвали из Киева, даже спасибо за службу не сказав. И вот Трамп признался, почему недолюбливал дипломата."Все говорят про этого посла, какая она замечательная. Но она даже не стала вешать мою фотографию в посольстве. Она руководила посольством и не вешала его. Ушло где-то два года, прежде чем она повесила мой портрет. Она говорила обо мне очень плохие вещи", — сказал Трамп.В том же интервью президент заявляет: он не против, если Палата представителей проголосует за импичмент, ведь дальше дело перейдет в Сенат, где большинство у его однопартийцев-республиканцев. А они собираются вызывать других свидетелей: и Байденов, и таинственного информатора, с которого все началось.Сенаторы-республиканцы накануне провели закрытую встречу, где определяли свою стратегию в деле об импичменте. Как пишут американские газеты, республиканцы не собираются растягивать процесс, как было с Клинтоном, дело которого мусолили шесть недель.Каждый день процесса бьет по репутации президента, и с Трампом все формальности собираются соблюсти за две недели, чтобы дальше его благополучно оправдать.